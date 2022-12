Skate Park e parchi giochi: nuovi fondi da Regione per Arsago, Gallarate, Castronno e Parco Pineta

La torre civica da recuperare come centro culturale, il recupero di un vecchio cinema e di un asilo, ma anche uno skate park e le vasche per la piscicoltura. Sono alcuni degli investimenti sul territorio che saranno finanziati da Regione Lombardia: ammontano a 35 milioni di euro le risorse deliberate dal Consiglio Regionale lombardo in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025.

Nel corso della sessione odierna di bilancio in Consiglio regionale, sono stati approvati due ordini del giorno per finanziare “opere strategiche per il territorio del Varesotto”, un regalo – per così dire – per alcune comunità e per progetti considerati appunto emergenti.

Nello specifico verranno finanziati nove progetti per un totale di 1.5 milioni di euro:

Arsago Seprio: manutenzione straordinaria campo di calcio sintetico in via Gabriele D’Annunzio (200 mila euro)

Cairate: manutenzione straordinaria della Torre Civica con destinazione culturale (350 mila euro)

Caronno Varesino: realizzazione struttura coperta presso area feste nel parco Macchi (150 mila euro)

Castiglione Olona: manutenzione straordinaria dell’ex cinema Ariston con realizzazione nuova sala polifunzionale – 2°lotto (150 mila euro)

Gavirate: realizzazione impianto di 6/8 vasche per pescicoltura nell’incubatoio di Groppello di Gavirate (150 mila euro)

Gorla Maggiore: manutenzione straordinaria fabbricato in uso alla protezione Civile (150 mila euro)

Morazzone: manutenzione straordinaria via Castello (100 mila euro)

Sesto Calende: restauro conservativo scuola materna Bassetti – 2°lotto (100 mila euro); realizzazione di interscambio per la pista ciclabile del Lago Maggiore denominato “Metropolis” (parcheggio, 150 mila euro)

Di questi progetti si era già parlato. Ma oggi la Giunta si è impegnata a finanziare ulteriori quattro progetti segnalati dai consiglieri regionali del territorio per un totale di 900 mila euro:

Arsago Seprio: realizzazione copertura tribuna nella struttura sportiva di via D’Annunzio (100 mila euro)

Castronno: realizzazione parco giochi, manutenzione straordinaria parco di Villa Puricelli (350 mila euro)

Gallarate: manutenzione straordinaria via Adda con realizzazione skate park (200 mila euro)

Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate: realizzazione della nuova sede parco nel comune di Castelnuovo Bozzente (CO) (250 mila euro)