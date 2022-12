Il sogno a due ruote delle moto Magni da Samarate

A sette anni dalla scomparsa di Arturo Magni, una mostra-incontro a Milano racconta le moto Magni, nate dalla incredibile storia personale di Arturo Magni e dal coraggio imprenditoriale del figlio Giovanni.

L’appuntamento è per lunedì 5 dicembre 2022, alle 20, al Motosplash di Via Gardone 22, Milano, in un evento curato anche da Varese Terre di Moto, il progetto legato al comparto motociclistico della provincia di Varese.

E la Mv Agusta è stata certamente una delle “colonne” storiche del comparto, con gli anni d’oro nel Dopoguerra. Negli anni in cui Arturo Magni fu alla guida del reparto corse, la casa di Cascina Costa di Samarate vinse 38 campionati del mondo piloti, 37 titoli mondiali costruttori, 28 campionati italiani e conquistate 35 vittorie al TT.

La capacità tecnica, l’intuito e la smisurata passione di Magni hanno affiancato il valore di grandissimi piloti: Giacomo Agostini, ma anche Carlo Ubbiali, Tarquinio Provini, John Surtees, Mike Hailwood, Phil Read, Gianfranco Bonera. Oltre a decine di piloti sulle MV nelle categorie “cadette”, trionfatori di centinaia e centinaia di corse.

Il 2022 è anche l’anno dei 45 anni della casa motociclistica Magni, nata – appunto – nel 1977: quello delle fuoriserie create da Giovanni Magni a Samarate, terra di moto veloci e vincenti. La Magni, infatti, si trova a una manciata di chilometri da Cascina Costa, sede dello storico reparto corse della MV Agusta

Giovanni Magni, lunedì sera da Ciapa la moto al Motosplash a Milano: il padre, i campioni, l’MV, e poi, dal 1977, l’avventura di costruttore, che, sulla scorta del famoso genitore, gli ha procurato certo il successo, ma anche l’amore di tanti appassionati nel mondo, soprattutto stranieri e, in particolare, giapponesi.