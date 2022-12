«Uno spettro si aggira per l’Europa ma non é lo spettro del comunismo del 1848 ma lo spettro della guerra, dell’odio, del razzismo, della xenofobia e della indifferenza. Tutte le potenze mondiale compresa la vecchia Europa si sono coalizzate in questa competizione del male: Usa, Russia, Cina, Europa, NATO, e Chiesa ortodossa di Mosca.

È ormai tempo che tutte le donne e gli uomini espongano apertamente in faccia a tutto il mondo il loro modo di vedere, i loro fini, le loro tendenze, e che contrappongano alla morte, il manifesto del partito della Vita, della Pace e della Fratellanza mondiale e dell’Amore.

LA GUERRA: Siamo tutti accecati dalla teoria che il benessere mondiale passi attraverso la produzione e il commercio delle armi, armi che poi sono pronte per essere usate, dimenticando e parole di papa Francesco: “Chi si arricchisce con il commercio delle armi, commettere un crimine contro l’umanità” Perché le guerre si fanno per interessi economici.

L’ODIO: Ma per fare le guerre bisogna inventarsi un nemico. Nella seconda Guerra Mondiale il nemico erano gli ebrei. Oggi il nemico sono le popolazioni della Russia, della Cina e della Bielorussia, colpevoli di essere governate da dittature in contrasto con le nostre democrazie che si vantiamo superiori ma che sono molto imperfette e traballanti.

IL RAZZISMO: Nonostante tutte le nostre Costituzioni o le dichiarazioni dei Diritti Universali dell’Uomo, c’é un razzismo che cova nelle nostre società molto pericoloso e che si manifesta apertamente anche nello sport, e non solo, con cori da stadio contro chi ha un colore della pelle diverso dal nostro.

LA XENFOBIA: E’ l’odio nei confronti degli stranieri che arrivano sulle nostre coste sui barconi della speranza, in cerca della Terra Promessa che non esiste più, perchè inquinata dal male, al punto tale che si vuole criminalizzare coloro che volontariamente prestano azioni di soccorso in mezzo al mare oppure chi auspica il cessate il fuoco nella Guerra in corso in Ucraina. Siamo alla soglia che mettere sul proprio balcone la bandiera della pace, diventi reato.

L’INDIFFERENZA: Nonostante tutti i problemi posti dalla pandemia, dai cambiamenti climatici e dalle guerre in corso in tutto il mondo, noi popoli consumatori schiavi del Mercato, non abbiamo più gli occhi del Buon Samaritano, ma preferiamo fare finta di niente e non vedere quei 4/5 dell’Umanità che soffrono a causa de nostro dissennato modo di vivere che non intendiamo modificare.

Ma nonostante tutto questo,

BUON ANNO A TUTTI

Emilio Vanoni