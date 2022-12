Da Varese partono i congressi territoriali della FP CGIL in Lombardia

Nell’ambito del XIX Congresso nazionale della CGIL, la categoria della Funzione Pubblica è al suo XII Congresso. In Lombardia, svolte le assemblee nei posti di lavoro, da oggi e fino al 16 dicembre 2022 si terranno tutti i congressi territoriali.

Il congresso si svolge in una fase complicata e drammatica, con la guerra generata in Ucraina, e crisi diverse, economica, sociale, ambientale, tre le altre. E inoltre con il Covid-19 sempre presente. Tra i temi congressuali in discussione, a maggior ragione la Fp Cgil mette in particolare rilievo quello del valore sociale da dare al lavoro e ai servizi pubblici che erogano diritti di cittadinanza.

Oggi ad aprire i congressi territoriali è la Fp Cgil Varese. La prossima settimana sarà più densa con la Fp Cgil Cremona e la Fp Cgil Monza Brianza (12 dicembre); la Fp Cgil Bergamo e la Fp Cgil Milano (12-13 dicembre); la Fp Cgil Lodi e la Fp Cgil Mantova (13 dicembre); la Fp Cgil Lecco, Fp Cgil Pavia e Fp Cgil Sondrio (14 dicembre); la Fp Cgil Como e la Fp Cgil Ticino Olona (15 dicembre); la Fp Cgil Brescia e la Fp Cgil Valcamonica Sebino (16 dicembre).

Il congresso regionale della FP CGIL Lombardia si terrà il 17 e 18 gennaio 2023 al Palace Grand Hotel di Varese.

La Funzione Pubblica Cgil rappresenta le lavoratrici e i lavoratori delle Funzioni Locali, di Federcasa e Federculture, delle Funzioni Centrali (Agenzie Fiscali, Enti pubblici non economici, Ministeri), dell’Igiene ambientale (pubblica e privata), della Sanità (pubblica e privata), medici inclusi, del Socio Sanitario Assistenziale Educativo Privato, del Corpo di Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco. Le iscritte e iscritti in Lombardia sono oltre 47.500.