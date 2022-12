Il Varese fa visita alla Folgore Caratese: “Voglia e cattiveria”

“Non c’è due senza tre” dice il proverbio. E questo deve essere l’obiettivo del Città di Varese, che domenica 11 dicembre (ore 14.30) farà visita alla Folgore Caratese per una sfida che mette in gioco punti importanti per la corsa salvezza.

Dopo i due successi in settimana, prima in campionato contro la Caronnese e poi in Coppa Italia sul Franciacorta, la squadra di mister Luciano De Paola dovrà provare a fare il colpo esterno a Carate Brianza contro i brianzoli guidati dall’ex biancorosso Giuliano Melosi, che ha stravinto il campionato di Eccellenza nel 2016.

Ora sulla panchina del Varese c’è mister De Paola, che anticipa la gara di domenica: «Nelle ultime partite ci sono stati ottimi risultati ma dobbiamo migliorare dal punto di vista del gioco. Mercoledì è stata una gara importante su un campo pesantissimo e in questi due giorni di allenamento abbiamo preparato il prossimo impegno senza caricare. Sarà un match tosto ma vogliamo continuare su questo trend positivo, anche perché la squadra sta prendendo sicurezza e questo è importante. Gli episodi ci sono girati spesso dalla parte sbagliata, invece sembra che adesso qualcosa stia andando nella giusta direzione. È normale che dobbiamo stare sul pezzo perché ancora non siamo compatti come piace a me. Però stiamo lavorando molto bene: i nuovi hanno dato una sterzata di entusiasmo e i vecchi sono carichi come le mine e vogliono dimostrare che stanno bene».

«I tre nuovi arrivi – conclude De Paola – ci possono dare tanto e anche a livello psicologico si stanno inserendo benissimo nella squadra. Sono una squadra giovane che corre tanto, ma picchia anche tanto. Se pensiamo di fare una passeggiata è meglio non salire neanche sul pullman. Se invece andiamo là con la voglia e la cattiveria che ci contraddistingue possiamo fare una buona gara».

Il modulo tattico dei biancorossi dovrebbe essere il 4-2-3-1 con l’incognita Alessandro Rossi in difesa. Il centrale arrivato settimana scorsa, dopo due gare intense giocate interamente, ha accusato un affaticamento e la sua presenza è in forse; nel caso, pronto a sostituirlo c’è Gianluca Parpinel. Mediana tutta varesina con Piccoli e Gazo, mentre alle spalle di bomber Ferrario – che vuole sbloccarsi dopo quattro gare senza gol -, agiranno Scarpa, Rossini e Mecca. Il dubbio di mister De Paola riguarda Pastore: farlo partire titolare o usarlo come arma a partita in corso?

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.