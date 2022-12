WizzAir apre la rotta da Milano Malpensa a Gedda

Annunciato già nelle settimane scorse, è operativo da sabato 3 dicembre il nuovo volo bisettimanale operato da Wizz Air che collega Milano Malpensa e Gedda in Arabia Saudita.

«È un piacere per noi dare il benvenuto alla nuova rotta di Wizz Air per Gedda» ha detto Andrea Tucci, vicepresident Aviation Business Development di Sea Aeroporti di Milano. «La nuova destinazione di Wizzair arricchisce e amplia il network di Malpensa, offrendo ai viaggiatori ulteriori voli per l’Arabia Saudita incrementando l’offerta commerciale del nostro aeroporto».

L’apertura della rotta per Gedda, e il previsto lancio del volo per Riyadh ad aprile, «segnano una tappa importante nella partnership tra Sea e Wizz Air che grazie agli sviluppi annunciati del network vede migliorata la connettività internazionale dello scalo. Siamo contenti di essere il primo aeroporto italiano che Wizz Air ha scelto per aprire questa rotta, la 28esima destinazione operata dalla Compagnia dall’aeroporto di Malpensa: una testimonianza di sviluppo della sua presenza a Milano, che porta a un’ulteriore crescita economica oltre che a collegare la città e il Nord Italia con i Paesi turistici e le destinazioni business ancora da scoprire. Sono certo che Wizz contribuirà anche a stimolare il traffico saudita a visitare ed esplorare Milano, la Lombardia e tutto il Nord Italia».

Anche Saudia Air prevede investimenti su Malpensa, ne parlavamo qui.