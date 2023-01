“Aiutatemi a ricostruire l’incidente in cui è rimasta ferita mia mamma”

«Ancora parla poco, lo shock subito è stato elevato ed è ricoverata a Como». Danilo Brughera è il figlio della signora di 83 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto venerdì in tarda mattinata in piazza Montegrappa e a Varese. Era, sembra, sulle strisce pedonali quando è successo qualcosa che ha fatto finire la donna a terra rimasta ferita in maniera seria ad una gamba.

Quel “qualcosa” è l’oggetto della telefonata alla redazione di Varesenews da parte del figlio che vorrebbe capire cosa sai successo alla dona.

«Per questo chiedo gentilmente a chi avesse visto qualcosa, anche un semplice particolare prima, o dopo i fatti, di potersi mettere in contato col sottoscritto, per ricostruire la dinamica precisa di quanto accaduto».

Il signor Danilo naturalmente si è già rivolto alla polizia locale di Varese anche se le prime immagini disponibili non risulterebbero sufficientemente utili per definire i contorni della vicenda.

Chiunque avesse visto qualcosa mi scriva a questo indirizzo mail: nccinfo@libero.it