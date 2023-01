Andrea Pellicini chiede una Commissione territorio urgente per la stazione di Luino

Prima i diversi episodi di vandalismi e degrado, poi l’incendio che qualche giorno fa ha distrutto i depositi delle ex dogane a causa dei bivacchi dei senza tetto negli stessi edifici scelti dall’associazione Verbano Express per custodire i treni storici, testimonianza dei fasti che furono.

Una situazione che non piace ad Andrea Pellicini, parlamentare di Fratelli d’Italia e consigliere comunale a Luino in minoranza con la lista “Sogno di Frontiera” che interviene sul tema chiedendo una Commissione territorio per affrontare il problema.

«Il disinteresse per la Stazione Internazionale di Luino rischia di disperdere uno dei principali patrimoni storici e culturali della città. Negli anni scorsi, soprattutto attraverso l’assessore comunale Alessandra Miglio, avevamo avviato molte relazioni e progetti per cercare di fermarne il declino, ma la situazione ora è sempre più preoccupante», spiega Pellicini.

«Sarebbe quindi fondamentale che l’amministrazione comunale si faccia davvero carico di affrontare il problema, che riguarda certamente la progettualità sul futuro di tutto lo scalo ferroviario, ma che non può prescindere da una minima strategia sulle condizioni di sicurezza, manutenzione e pulizia dell’immobile».

Pellicini lancia dunque l’appello: «Mi rivolgo al sindaco Buanchi affinché sia impulso immediato alla Commissione Territorio, che, rispetto al passato, quando era ottimamente presieduta orima da Rosaria Torri e poi da Laura Frulli, pare oggi un organismo inesistente, gestito dalla maggioranza, anzi non gestito, solo per non dare la possibilità alle minoranze di collaborare.

Mi aspetto pertanto che la Commissione venga convocata con urgenza entro gennaio e che si dia la possibilità alle associazioni interessate di partecipare alla discussione sulla Stazione Internazionale».