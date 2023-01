Avviso di garanzia per il sindaco di Azzate, lo comunica lui stesso in Consiglio comunale

Il sindaco di Azzate Gianmario Bernasconi ha comunicato questa sera alla conclusione della seduta del Consiglio comunale di aver ricevuto un avviso di garanzia per omissione di atti d’ufficio.

Bernasconi lo ha annunciato nello spazio finale delle “comunicazioni del sindaco”: «Informo tutti i consiglieri e i cittadini che questa mattinata, il nucleo operativo della Guardia di Finanza di Varese su delega della Procura della Repubblica di Varese mi ha notificato l’avviso alla persona sottoposta alle indagini di chiusura delle indagini preliminari: è quello che comunemente viene chiamato “avviso di garanzia“. Questo avviso di garanzia notificato alla mia persona è riferito alla fattispecie prevista dall’ art. 328 comma 2 del Codice penale e precisamente “omissione di atti d’ufficio”».

Il motivo è legato a una richiesta di accesso agli atti: «Nel merito – ha spiegato il sindaco – si tratta di un’omissione di atti di ufficio perché a fronte di una richiesta di accesso agli atti formulata da un privato cittadino avrei omesso di dare seguito compiutamente – perché è stata data una risposta parziale – nei 30 giorni successivi all’istanza».

«Per l’alta considerazione che nutro nei confronti del Consiglio comunale e di tutti i cittadini azzatesi – ha concluso Bernasconi – ho ritenuto di dare immediata e pubblica comunicazione di quello che è accaduto in questa sede, così da avere in questa vicenda assoluta e cristallina trasparenza. Poiché il diritto e la giustizia sono per me pane quotidiano affronto anche questa prova con estrema serenità e con una piena fiducia nella Magistratura. Anche se devo dire che questa cosa certamente non mi fa piacere a 9 anni e mezzo dall’inizio della mia esperienza di sindaco. Spero che tutto si risolva in tempi brevi con piena chiarezza di quanto accaduto».