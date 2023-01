Brase: “La vittoria di tutta Varese. C’è un’atmosfera che non si trova altrove”

BRASE 1 «Innanzitutto vorrei fare un grosso appaluso a tutti, a partire dallo staff medico e fisioterapico. Reyes rientrava dopo sei settimane dalla rottura del menisco. E’ stato operato e oggi ha fatto una grande partita grazie al lavoro con lo staff. Non è mai stato fermo ma dopo sei settimane non era facile tornare in campo ed essere determinante. Quella di stasera è stata poi una grandissima partita che ha richiesto un grosso sforzo sia fisico che mentale da parte di tutti, quello che si è potuto notare in campo è il lavoro che facciamo in settimana. Tutti i giocatori sono contenti l’uno per l’altro. Un grazie particolare anche ai tifosi: da quando sono in Italia un supporto e un’atmosfera del genere non mi sembra di averla trovata in altri palazzetti. Congratulazioni al team e a tutta la comunità di Varese: facciamo tutto insieme».

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Gevi Napoli 106-79 4 di 24

BRASE 2 «Oggi abbiamo conquistato tanti rimbalzi … forse nelle ultime due partite siamo diventati più alti in fatto di centimetri (scherza). In realtà è tutto un discorso che deriva da una migliore difesa che costringe gli avversari a prendere tiri più difficili. Con Reyes abbiamo aumentato la stazza fisica nei taglia-fuori: riuscendo ad avere anche questo controllo diventa più facile».

BRASE 3 «Sono un allenatore, mi piace vedere i continui miglioramenti dei ragazzi nel corso della stagione: possiamo dire che di miglioramenti ne abbiamo fatti sia individuali che di squadra, ma questa è una lega molto difficile e se non si entra bene in campo non si vince la partita. Stasera abbiamo tradotto al meglio tutto il lavoro di questi mesi».

BRASE 4 «Owens è un giocatore che abbiamo seguito in estate: è atletico, sa fare tutto, anche prendere gli alley-hoop e stasera si sono visti i motivi per cui abbiamo deciso di prenderlo. Con Caruso il duo si completa benissimo per quelle che sono le scelte tattiche nei nostri quintetti. Il fatto che anche Caruso stia andando come così bene per noi è una buonissima notizia».

REYES «Stasera una bella sensazione, sono ritornato mettendomi di impegno giorno dopo giorno. Stasera poi c’erano tanti fan, la mia famiglia … è stato così emozionante tornare a giocare. I 19 punti al rientro? Quando gioco cerco sempre di divertirmi, se vedo che c’è l’opportunità di segnare e sento di potercela fare, allora riesco a farcela. In questa squadra abbiamo tanti giocatori in grado di segnare, questa sera in particolare tutta la squadra è andata referto. Direi che è stata una giornata speciale, non solo per me ma per tutti qui a Varese».

ARROYO (Gm Porto Rico e storico giocare con più di 10 anni in NBA) «Ho apprezzato il mio tempo qui a Varese, sono venuto per vedere la partita di Reyes e Howard. Fanno parte del team della nostra nazionale ed entrambi hanno fatto una partita importante. E’ stato molto emozionante vederli giocare oggi: Justin (Reyes) è stato fuori per infortunio, era la sua prima partita al rientro e sono molto felice per lui e per la partita che ha disputato, così come per Jordan, che è un grande giocatore e l’ha dimostrato anche oggi».

CARUSO 1 «Dopo un traguardo importante raggiunto a metà stagione come le Final Eight a Torino è sempre bello ritornare a Masnago con una vittoria davanti a un pubblico anche oggi sold out. C’è il giusto entusiasmo, noi siamo scesi in campo con la giusta mentalità, più volte abbiamo preso vantaggio e potevamo chiudere la partita anche un po’ prima però noi siamo così: giochiamo a ritmo alto, subiamo dei parziali e ne facciamo. Nell’ultimo quarto siamo stati bravi a dare il colpo decisivo, giocando in difesa una partita anche migliore delle ultime partite. Dobbiamo essere più fiduciosi dei nostri mezzi perché possiamo davvero andare a Torino (Coppa Italia,ndr) e fare un bel percorso».

CARUSO 2 «Abbiamo finito il girone di andata nei migliori dei modi. Dobbiamo continuare così fino al raggiungimento del prossimo obiettivo. Per il modo in cui gioca questa squadra è difficile che ce ne siamo sempre due che fanno bene e che prendono sempre lo stesso numero di tiri. Ogni partita è diversa, contro Tortona io e Tariq siamo stati serviti poco per meriti loro e demeriti nostri ma eravamo arrivati alla fine che potevamo comunque vincere la partita, il rimorso c’è ma abbiamo continuato a lavorare e oggi noi lunghi abbiamo potuto dare un apporto importante in difesa. Fin dai primi allenamenti, pur non conoscendo tutti i giocatori che avremmo preso in pre-season, mi sono reso conto che questo è un gruppo speciale, pieno di giocatori di talento anche fuori dal campo. Sembra scontato dirlo ma questo si tramuta anche in campo».

FERRERO 1 «E’ stata una bella serata di basket, quando si vince di quasi 30 punti è tutto più facile e più bello. Napoli è una bella squadra ma noi con i break siamo stati più bravi a condurre dall’inizio alla fine e abbiamo vinto ampiamente con merito. Quello che è stato molto bello stasera è sicuramente la presenza di tanta gente al palazzetto, quinto sold out consecutivo e tanti giovani: credo che tutto questo faccia parte della nuova visione societaria, sono felice di esserne sempre parte. Con l’ultimo quintetto poi sono ringiovanito di quindici anni (ride e scherza), avanti così».

FERRERO 2 «Siamo stati molto bravi a gestire tutti gli aspetti della partita: dall’aggressività ai rimbalzi, i lunghi poi hanno fatto una grande partita. Aspettavamo Reyes. Lui aveva grande voglia e ha giocato con tanta intensità. Sono molto contento per lui perché è un bravo ragazzo, si allena e ha voglia di fare: con questa vittoria gli diamo il bentornato. Da quando si è infiammato il palazzetto venire a vincere a Varese è ancora più difficile, lo è sempre stato ma adesso lo sarà ancora di più».

PANCOTTO (allenatore Napoli) 1 «Complimenti a Varese. Ribadisco un concetto già espresso: è un’onda anomala che se l’aspetti ti travolge. Da parte nostra due quarti di buon livello, sempre concentrati sui nostri obiettivi. Nell’ultimo quarto, però, Varese ci è passata sopra. Adesso il primo pensiero deve essere correggere gli errori, l’intensità di Varese noi dobbiamo crearla, farne una nostra e arrivarci. Nei momenti di difficoltà abbiamo bisogno di energie di squadre, non individuali ma sappiamo tutti che è in proprio in quei momenti che i giocatori cercano le proprie sicurezze in campo. Solo attraverso il gioco di squadra si possono risolvere i nostri problemi».

PANCOTTO 2 «Mi chiedete se il miglior attacco è la difesa? Varese ha una propria identità. Questo si vede sempre, giocano sempre con la stessa fiducia che siano in vantaggio o svantaggio, mettendo agonismo e corpo in difesa».

PANCOTTO 3 «La partita di Young? Non avevamo aspettative particolari per oggi, è arrivato da ancora troppo poco. È un giocatore che sa giocare a pallacanestro, prossimo contare su un buonissimo giocatore ma ha bisogno di una, due settimane».