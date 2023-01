Coppa Italia, il quarto di finale sarà Pesaro – Varese

Sarà un grande classico del basket italiano a incorniciare il ritorno della Pallacanestro Varese alle Final Eight di Coppa Italia, competizione da cui la società biancorossa mancava da quattro anni (Firenze 2019). Il quarto di finale della Openjobmetis sarà contro la Victoria Libertas Pesaro, un incrocio che negli anni Ottanta ha fatto la storia dei canestri.

La squadra marchigiana allenata da Jasmin Repesa ha infatti concluso il girone di andata al quarto posto grazie al successo maturato in trasferta contro la Givova Scafati di Attilio Caja. 69-81 il risultato finale per la Vuelle (15 punti di Charalampopoulos) che come Varese – quinta – ha approfittato della inattesa sconfitta interna di Trento.

La Dolomiti Energia (che domenica 22 ospiterà proprio la OJM) è stata infatti battuta sul proprio parquet dal fanalino di coda Reggio Emilia che ha messo nuovo pepe sulla lotta salvezza vincendo 68-84 con una grande prova di Olisevicius. Trento è quindi sesta perché Venezia è stata sconfitta in volata dalla Virtus ed è rimasta due punti sotto (14 contro i 16 dei bianconeri).

MILANO PRIMA – L’ultima di andata non ha regalato scossoni in vetta alla classifica nonostante due partite sulla carta molto aperte. Le due grandi, Milano e Bologna, hanno vinto e si sono classificate rispettive al primo e al secondo posto per la Coppa (con 24 punti, Olimpia avanti per via dello scontro diretto). Tortona ha infatti perso nettamente al Forum contro l’EA7 Armani ed è rimasta terza mentre la Segafredo si è imposta di strettissima misura su Venezia, 79-78, con canestro risolutivo di Teodosic e rimessa sbagliata dall’Umana sull’ultima azione. I veneti quindi saranno senz’altro settimi e sfideranno a Torino proprio la Virtus. L’ottavo posto è di Brescia nonostante il ko contro Verona.

DATA E ORARIO – Probabilmente Varese – Pesaro sarà la partita del tardo pomeriggio (ore 18) di mercoledì 15 febbraio perché è plausibile che la testa di serie numero 1, Milano, voglia giocare il primo giorno della manifestazione per avere maggiore riposo. L’altro quarto di finale di quella parte di tabellone, appunto Carpegna-Openjobmetis, è previsto nella stessa giornata. AGGIORNAMENTI appena ci saranno notizie ufficiali quindi aspettate a prendere ferie, acquistare biglietti o prenotare ristoranti a Torino fino a quando non saranno comunicate notizie certe.

IL TABELLONE

1 Milano vs 8 Brescia

4 Pesaro vs 5 VARESE

3 Tortona vs 6 Trento

2 V. Bologna vs 7 Venezia