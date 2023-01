Calcio, Serie C: Renate – Pro Patria in diretta

Domenica 29 gennaio, ore 14:30, la Pro Patria in campo a Meda in cerca della prima vittoria del girone di ritorno e del 2023 dopo la doppia sconfitta consecutiva contro Mantova e Padova. Il Renate, in fiducia, non perde da 5 parte ed è reduce dal pareggio contro la Juventus Next Gen.

