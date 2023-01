Il Comune di Varese premia i quattro migliori progetti del concorso “Piazze Aperte”

Il Comune di Varese ha pubblicato la lista dei progetti premiati per l’iniziativa “Piazze Aperte”, che chiedeva ai cittadini idee per la valorizzazione dei quartieri della città, attraverso interventi di rigenerazione di luoghi pubblici, a partire da una progettazione condivisa, che aveva come obiettivo “iniziative di riqualificazione urbana della città attraverso progetti legati a streeet art”. (Foto di Luca Bernasconi)

Sono state 13 le proposte arrivate a Palazzo Estense (leggi qui), in gran parte grazie al lavoro svolto dai Consigli di Quartieri, che nei mesi scorsi hanno individuato per ciascun rione un’area da riqualificare che poi è stata oggetto di proposta da parte di cittadini, associazioni e attività commerciali.

Alla fine, come da bando, sono state quattro le proposte scelte, con un premi da 4mila e mille euro.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il progetto di Fiab Ciclocittà, che riguarda la zona di viale Aguggiari. Seconda in graduatoria Wg Art con la riqualificazione di Casbeno, poi Cristina Mentasti per San Fermo e Irma Karin Zevallos Lombardo per Cascina Oeur di viale Valganna.

Ora partirà la terza parte del progetto che prevedrà l’individuazione delle risorse per mettere in pratica le idee presentate; l’importo massimo di spesa relativo all’esecuzione delle opere è di 50 mila euro per ogni intervento.