Da passaggio segreto a scorciatoia per tutti: Varese ha un nuovo sentiero ciclopedonale tra Montello e Masnago

Le prime bici che hanno percorso il nuovo sentiero ciclo pedonale urbano di Varese sono state quelle delle tre associazioni che hanno promosso questa originale riqualificazione, la quale ha trasformato un “sentiero segreto” in un percorso urbano che unisce più da vicino i quartieri Montello e Masnago, tra via Marzorati e via Crispi.

Fiab Ciclocittà, Ecorun e Cammina Che Ti Passa sono state protagoniste del progetto vincitore di “Piazze Aperte“, il bando del Comune di Varese nato con l’obiettivo di riqualificare alcune aree della città di Varese a partire da interventi proposti da cittadini. Presentato per il consiglio di quartiere 9 – Montello, Aguggiari, Sangallo – il progetto ha l’obiettivo di ridare vita a “sentieri urbani” di collegamento da tempo sottoutilizzati: uno di questi si estende da viale Aguggiari fino a via Crispi, e oggi è stata “inaugurata” la prima parte, che da via Crispi arriva fino a via Marzorati.

«Il primo progetto vincitore di Piazze Aperte è stato realizzato grazie alla collaborazione di Fiab, Ecorun, altre associazioni e il consiglio di quartiere – ha spiegato Andrea Civati, assessore ai lavori pubblici e riqualificazione urbana – Ci sono però molti altri progetti interessanti presentati in quell’occasione che intendiamo attuare nei prossimi anni».

Il cuore dell’idea è infatti offrire ai cittadini di Varese un’alternativa sostenibile alla mobilità automobilistica. Il tratto del sentiero già completato è quello che collega via Crispi e via Dossi, con un percorso di circa 250 metri realizzato grazie a una lavorazione naturalistica, con una pavimentazione in ghiaietto “calcestre” e con tecniche di ingegneria naturalistica per il deflusso dell’acqua superficiale. Il lavoro poi proseguirà con attraversamenti protetti e segnaletica fino a viale Aguggiari, passando dalle vie Marzorati, Guercino, Montello e Palazzi.

«Si tratta di un intervento reso possibile grazie al bando Piazze Aperte – sottolinea il presidente della Commissione Sport Luca Battistella – nato da un percorso di coprogettazione che ha visto protagonisti associazioni, consigli di quartieri e cittadini. Il fine del bando è infatti quello di consentire ai varesini di riappropriarsi e poter fruire al meglio di zone della città grazie alle proposte di chi le vive e si muove in esse».

«Il consiglio di quartiere conosceva già i progetti preparati da Fiab nel 2017 e ha deciso di presentare questo, in collaborazione con Ecorun e Cammina Che Ti Passa – Ha spiegato Ettore Schioppa, segretario del consiglio di quartiere 9 – Il sentiero in salita è particolarmente comodo per ciclisti e pedoni, offrendo un collegamento ottimale tra Montello e Sanvito».

Non è però l’unico: nel 2017 Fiab ne aveva presentati diversi per la città. «Ci sono tanti progetti importanti come questo in città – Ha sottolineato Cesare Pescatore di Fiab – Tutti fondamentali per promuovere la mobilità sostenibile». Un progetto che, secondo Giuseppe Micalizzi presidente di Ecorun: «Incentiva uno degli obiettivi principali della loro associazione, la promozione del movimento e dello sport come fattore di benessere».

ABBIAMO FATTO PER VOI IL PERCORSO COMPLETO

Nel video “in presa diretta” abbiamo percorso per voi tutto il passaggio transitabile a piedi e in bici, da via Crispi – all’altezza di piazzale Staffora – fino in via Marzorati, all’altezza di via Guercino. Il video comincia dal punto in cui sono stati realizzati i lavori che hanno reso più agevole il percorso, già esistente ma non organizzato, e che ora ha una dimensione più ampia, un canale di scolo e una copertura naturale alla terra esistente.

A spiegarci il percorso, l’ufficio Opere pubbliche del Comune.