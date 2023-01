Controlli ai valichi di Ponte Chiasso, valuta non dichiarata per mezzo milione

È di oltre mezzo milione di euro – per la precisione 552.831 euro – il quantitativo di valuta intercettato nell’ultimo periodo ai valichi di Ponte Chiasso (Como) dagli uomini della Agenzia delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza.

Lo hanno comunicato le stesse Fiamme Gialle di Como in un riassunto delle attività svolte per contrastare il traffico transfrontaliero di valuta. Traffico che spesso si affida a metodi di occultamento singolari: tra i più curiosi quello utilizzato da un trasgressore che ha nascosto parte delle banconote in una confezione di caffé fissando al corpo le altre con il nastro adesivo.

In questo caso sono mancate le condizioni per consentire al trasgressore di accedere al beneficio dell’oblazione (quindi di pagare una multa): secondo la legge dunque, è stato sequestrato il 50% dell’eccedenza sulla somma consentita, a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative. Sanzioni che possono andare dal 30% al 50% dell’eccedenza stessa.