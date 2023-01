È in corso una svolta tecnologica come nel 2008: l’intelligenza artificiale cambierà il mondo

L’attenzione all’ambiente, l’intelligenza artificiale e il metaverso. Sono i temi principali che hanno aperto il Consumer Elettronic Show (CES) di Las Vegas. La delegazione della Techmission di Confindustria Varese si è presentata all’appuntamento di giovedì 5 dicembre con molte aspettative. Migliaia di persone hanno preso d’assalto le varie entrate del grande centro espositivo. Tanto che per muoversi tra i vari padiglioni, se non si vuole perdere troppo tempo a piedi, bisogna prendere una navetta. Oppure, la novità di quest’anno è il Vegas Loop, un tunnel sotterraneo che attraversa tutto il CES, costruito da una società di Elon Musk che ha messo a disposizione anche decine di Tesla per portare i visitatori da un punto all’altro della fiera. Visitatori che, durante il viaggio che dura giusto un paio di minuti, si trovano nel tunnel, avvolti da un “loop” che cambia continuamente colore.

Effetti speciali a parte, il CES per la Techmission si è aperto con l’incontro con Alberto Mattiello, esperto di innovazione che vive negli Stati Uniti da diversi anni e che ha potuto conoscere alcune novità in anteprima. È lui che ha tracciato più di una linea di lettura dell’evento, dando anche qualche consiglio: «Siamo quasi tornati al numero di espositori del 2019, un segnale importante per una bella ripresa. Ma attenzione, non guardate solo l’innovazione in sé ma osservate e vivete quello che è il contenuto. Non fermatevi allo strumento che viene presentato, ma piuttosto chiedevi perché quello strumento e stato presentato».

Entrando nel dettaglio del CES e del momento tecnologico che stiamo vivendo, Mattiello ha spiegato che «Tutto è cambiato un’altra volta. C’è un parallelismo con quello che abbiamo vissuto nel 2008 con l’innovazione: era un momento di grande crisi a cui è seguita una crescita come quella che abbiamo vissuto in questi anni grazie agli smartphone, ai social network, alle app. Oggi ci troviamo ancora come nel 2008, con la possibilità che grandi temi come l’intelligenza artificiale, il Metaverso e la sostenibilità ambientale possano fare un grande passo avanti per un’ulteriore importante innovazione che condizionerà i prossimi anni».

Proprio da questa lettura emerge l’attenzione ai macrotemi del CES: «In passato abbiamo ragionato sempre su un percorso “consumer to business”. Adesso invece il mondo del lavoro diventa il motore le cui innovazioni poi finiranno nel consumer. In sostanza, le grandi proposte innovative saranno quelle per migliorare i settori lavorativi, solo inseguito arriveranno al consumatore. Una tendenza che si è invertita rispetto al passato. Come sta succedendo con l’ambiente: non ho mai visto tanta attenzione per esempio all’agricoltura, oppure come molte aziende si stanno convertendo per realizzare prodotti a basso impatto ambientale, se non quasi nullo. Senza dimenticare l’intelligenza artificiale, come quella di ChatGPT, che sta decisamente sconvolgendo molti settori. Questo è stato un vero passo avanti, tanto che cambierà totalmente il nostro modo di lavorare e vivere».

Proprio in tema di ambiente era incentrato lo stand Panasonic. La Techmission ha incontrato Jeff Werner, vice presidente di Panasonic North America che ha sottolineato l’attenzione dell’azienda all’ambiente con ricerca innovazione. Oltre agli strumenti per abitazioni a impatto zero e all’automotive, ha presentato anche un albero che produce energia. Il Perovskite Solar Tree è un concetto che fa uso di particolari celle solari di perovskite. Una delle caratteristiche chiave di questa tecnologia è la sua alta efficienza solare di generazione di energia in luoghi dove convenzionale i pannelli solari sono difficili da installare. Man mano che ciascuna delle foglie prende la luce del sole, generano energia che viene trasportata attraverso i rami e il tronco, fornire una grande quantità di energia rinnovabile alla base dell’albero.