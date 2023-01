Varesenews torna al Consumer Electronics Show di Las Vegas

Varesenews torna al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas e nella buy area di San Francisco. Dopo tre anni si partecipa nuovamente alla Techmission, la “missione” organizzata da Confindustria Varese che porta un gruppo di imprenditori lombardi a visitare una delle più importanti fiere mondiali della tecnologia. Noi saremo con i 25 imprenditori dal 3 gennaio con la volontà e la voglia di vedere dove il mondo dell’elettronica sta andando.

Il CES, organizzato dalla Consumer Technology Association CTA, è considerato l’evento tecnologico più influente al mondo, il terreno di prova per le tecnologie rivoluzionarie e gli innovatori globali. Qui è dove i più importanti brand mondiali fanno business e incontrano nuovi partner, dove si possono toccare con mano le tecnologie più innovative. Il CES abbraccia tutti gli aspetti del mondo della tecnologia.

L’evento apre la porte il 4 gennaio e accoglierà migliaia di persone fino all’8 gennaio. Ci sarà un fitto programma di appuntamenti per la Techmission, tra incontri con altri imprenditori e presentazioni delle novità in diversi settori, dall’automotive ai computer, dal gaming alla demotica. Si prospetta un’edizione molto importante perché si tratta della prima in grande stile dopo due anni di pandemia che ha visto il CES svolgersi in versione molto ridotta.

Noi di Varesenews saremo quindi presenti, senza l’ambizione di raccontare nel dettaglio tutte le novità del CES, ma con la curiosità di vedere dove il mondo potrebbe andare dal punto di vista tecnologico, per osservarlo e raccontarlo seguendo anche lo sguardo del gruppo di imprenditori che compongono la Techimission di Confindustria. Dopo il CES di Las Vegas il gruppo si sposterà a San Francisco, con una serie di appuntamenti con diverse realtà imprenditoriali.

Di seguito potete trovare il live-blogging che aggiorneremo in diretta durante i giorni della Techmission: