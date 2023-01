“Il diario di Anna”, sul palco del Periferico uno spettacolo interattivo per riflettere su discriminazione e razzismo

Sabato 14 gennaio, alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia va in scena Il Diario di Anna, uno spettacolo di Teatro Periferico che coinvolge gli spettatori in esperimenti sociali per riflettere su discriminazione, segregazione e razzismo. Il Diario di Anna Frank, conosciuto in tutto il mondo, è stato letto, raccontato, trasposto per il cinema e per il teatro innumerevoli volte. Come tutti i “classici” non ha mai smesso di parlare alle nuove generazioni e anche lo spettacolo prossimo al debutto è stato scritto da Dario Villa e diretto da Paola Manfredi con l’intento di coinvolgere un pubblico di varie età.

Teatro Periferico, nell’intento di inventare nuove forme di partecipazione del pubblico, propone una versione interattiva dell’opera. In scena, Marco Bossi e Manila Tunesi non interpretano solo Anna, Peter e tutti gli altri personaggi della vicenda, ma in più occasioni i due giovani attori escono dalla convenzione teatrale, lasciano il palco e si rivolgono direttamente agli spettatori coinvolgendoli in alcuni giochi interattivi per farli riflettere sul significato, oggi, di “discriminazione”, “segregazione”, “razzismo”.

«Il problema non consiste soltanto in cosa dire su Auschwitz, quanto nel creare in noi stessi e nei nostri giovani le condizioni per riconoscere i tristi bagliori della barbarie che abitano le pieghe della nostra società presente». Dalla riflessione su queste parole di Marta Baiardi, studiosa della Shoah e delle tematiche relative alla trasmissione della memoria, nasce questa nuova rilettura contemporanea e partecipativa del Diario di Anna Frank al suo debutto all’interno di Latitudini. La stagione teatrale a cura di Teatro Periferico e Karakorum Teatro è diffusa tra lo Spazio Yak di Varese, il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia e altri spazi urbani in sei comuni dell’Alto Varesotto.

Anche per questo appuntamento è possibile prenotare il Teatribus, l’omnibus del teatro che accompagna il pubblico a Cassano Valcuvia. Il servizio si prenota entro il 12 gennaio, prevede un intrattenimento durante il viaggio e copre due tratte: la prima da Maccagno, passando per Luino e Germignaga, la seconda da Gavirate, passando per Castello Cabiaglio e Masciago Primo.

