Dino De Simone si presenta capolista di Patto civico per Majorino Presidente

Prima uscita pubblica per Dino De Simone che ha accettato di candidarsi con Patto civico, la lista legata a Pierfrancesco Majorino.

“Una scelta che non è solo personale ma che nasce da un percorso in questi anni di Progetto Concittadino. A Varese i temi su cui batteremo sono quelli che ci vedono da sempre protagonisti. L’ambiente, la difesa del suolo, la transizione ecologica, l’economia verde che deve vedere la Lombardia come parte attiva in Europa. L’altro tema è quello della sanità pubblica”.

La serata è stata anche un momento di incontro con i militanti e simpatizzanti della lista civica varesina.

Progetto Concittadino è un punto di riferimento per il mondo ecologista e di sinistra nella città di Varese. È stato protagonista della vittoria di Davide Galimberti e del centro sinistra e proprio De Simone è stato assessore nella prima esperienza di governo della città mentre ora è subentrato Enzo Laforgia.