Nuovo distacco di materiale in via Creva a Luino

Nuovo smottamento nella serata di giovedì 5 gennaio in via Creva a Luino, dove prima delle otto di mattina dello stesso giorno si è verificato uno smottamento. Il nuovo materiale è caduto nell’area di pertinenza del condominio già evacuato in mattinata.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco dal locale distaccamento, il sindaco della città lacustre ed è in arrivo anche il geologo.

Dai primi rilievi il distacco ha riguardato la porzione di area già interessata dal movimento franoso di stamattina e già interdetta. Sono in corso ulteriori accertamenti.