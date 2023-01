Emanuele Monti: “Rilanciare il lago di Varese con lo sport, per il 2023 un trittico Monate-Maccagno-Varese”

“Nell’ambito del percorso di valorizzazione del Lago di Varese, iniziato qualche anno fa con un mio emendamento alla legge di bilancio che ha permesso di avviare le operazioni di risanamento delle acque, è necessario puntare sull’organizzazione di competizioni sportive che vedano come protagoniste proprio le acque del nostro amato Lago. Nel 2023, grazie alla collaborazione virtuosa con alcune realtà sportive, ospiteremo appuntamenti di rilievo nazionale”.

Questa l’idea lanciata da Emanuele Monti, consigliere regionale leghista e candidato alle elezioni del 12 e 13 febbraio, durante l’appuntamento di premiazione di Open Water Tour svoltosi a Varese sabato scorso.

“Dopo la nuotata storica e grazie alla balneazione totale del Lago di Varese che si sta prefigurando, siamo entusiasti di sposare l’idea di ricreare un evento sportivo che abbia per protagonista queste acque. Qui siamo nati ed abbiamo un legame forte con Varese e il suo Lago. Organizzare un trittico con classifica propria nell’ambito della competizione nazionale di Open Water Tour farebbe della nostra provincia uno dei territori più rappresentativi a livello nazionale nella disciplina. Un’ottima iniziativa che ci onora vista anche la disponibilità di Regione Lombardia”. Queste le parole del coordinatore di Open Water Tour, Marcello Amirante.

“L’idea di fare un trittico Monate-Maccagno-Varese nel 2023 – aggiunge Emanuele Monti – rappresenta un volano di sviluppo territoriale che non dobbiamo farci scappare. Da parte di Regione Lombardia ci sarà il massimo supporto in tal senso e faremo di tutto perché le nostre acque abbiano le attenzioni del mondo del nuoto italiano. Da anni sono impegnato in questa direzione e progetti di questo tipo rappresentano uno stimolo per proseguire nella direzione tracciata”.