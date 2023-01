Esce di casa e non ritorna: in Canton Ticino si cerca un 46enne

Si è allontanato dalla sua abitazione di Gordola, non lontano da Locarno, e non è più tornato a casa. Per questo la Polizia Cantonale del Canton Ticino ha avviato le ricerche di Olivio Natalino Falconi, 46 anni, che dalla mattina di lunedì 23 gennaio non dà più notizie di sé.

Falconi è di carnagione bianca e corporatura robusta, alto 1,76 e ha occhi castano scuro, capelli castano scuro lisci con calvizia frontale. Al momento della scomparsa l’uomo, classe 1976, indossava pantaloni da lavoro verde, giacca blu e berretto blu.

Ha con se uno zaino di marca Invicta ed è di lingua madre italiana. Chiunque abbia informazioni può contattare la sede della Polizia Cantonale a Bellinzona; il numero di telefono è +41 848 255555, la mail è polizia@polca.ti.ch.