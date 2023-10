Rissa in riva al fiume a Gordola, arriva la polizia: manette a un 28enne, “tentato omicidio”

In quattro che si picchiano sulla spiaggia del fiume a Gordola: è successo nella giornata di domenica 15 ottobre e le conseguenze di quanto avvenuto hannop portato all’arresto di un ragazzo di 28 anni con gravi accuse, fra cui anche quella di tentato omicidio.

Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale: la persona arrestata è un cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese. In base a una prima ricostruzione, l’uomo si trovava con alcuni conoscenti presso una spiaggetta lungo il fiume in territorio di Gordola. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, è scoppiata una lite che ha visto il coinvolgimento di quattro persone e durante la quale un 69enne cittadino svizzero domiciliato nella regione ha riportato ferite che hanno richiesto un suo trasporto in ambulanza all’ospedale.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA). Due altre persone, un 35enne e un 46enne, hanno riportato ferite non gravi. Parallelamente si è proceduto con il fermo e l’arresto del 28enne. Le ipotesi di reato a suo carico sono di tentato omicidio intenzionale, subordinatamente lesioni gravi, lesioni semplici, vie di fatto, minaccia. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli.