Incidente a Gordola, grave una donna di 52 anni

Incidente stradale poco dopo le 13.30 di oggi a Gordola in Canton Ticino. Stando a una prima ricostruzione, una 52enne svizzera domiciliata nella regione stava circolando su via San Gottardo in direzione di Locarno. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del veicolo andando dapprima a sbattere contro un palo della luce per poi proseguire la corsa e urtare un’auto parcheggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia intercomunale del Piano, nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (Salva) e della REGA, che dopo aver prestato le cure alla 52enne l’hanno trasportata all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, le sue condizioni sono gravi.