Esplode il traffico a Varese nell’ora del rientro: lo dicono gli autobus

Da quando il tratto finale dell’autostrada è chiuso a causa del cantiere per Largo Flaiano, le segnalazioni e le lamentele sull’aumento di traffico in città aumentano a dismisura. Ma sono solo sensazioni o è un reale aumento del traffico?

Un elemento per riflettere può essere il tempo di percorrenza degli autobus extraurbani che escono da quel tratto della città, e che vengono monitorati dalla società di cui fanno parte. Il punto “incriminato” è il tratto dalle stazioni fino in via Gasparotto: un percorso che secondo la tabella standard è di circa 7-8 minuti.

Abbiamo provato a informarci: dal giorno della chiusura dell’autostrada quella tratta, dalle 17 in poi, viene attraversata in un tempo medio di circa 26-27 minuti, quasi quattro volte il tempo normale. Il record è stato nella giornata di mercoledì 18 gennaio – giorno in cui, nella mattinata, è stata chiusa per un certo periodo via Gasparotto a causa delle indagini in corso per il morto trovato sulla massicciata del treno, quando il tempo di percorrenza per i bus nella fascia oraria dopo le 17 è stato di 36 minuti.