Il raccordo autostradale all’entrata di Varese resta chiuso: le risposte ai vostri dubbi su viabilità e cantiere

Il tratto finale dell’autostrada verso Varese, da subito dopo Natale resterà chiuso per mesi: si tratta di una notizia con cui è necessario fare i conti il prima possibile, organizzandosi in attesa della conclusione dei cantieri che porteranno alla rotonda di largo Flaiano, un’opera di cui si parla da piu di oltre vent’anni e ora entrata nella sua fase esecutiva. Nell’articolo, proviamo a rispondere alle principali domande che i varesini si pongono sul cantiere e la sua viabilità.

Qual è il tratto di autostrada chiuso?

Il tratto di autostrada chiuso è quello terminale verso Varese città: attualmente, l’ultima uscita valida è quella dello svincolo “Luino – Varese viale Europa” che immette in via Gasparotto. Da quel punto fino a largo Flaiano l’autostrada è inaccessibile, sia in entrata che in uscita. Da notare: in quel punto la strada non è più chiamata A8, ma SS707, trattandosi di una bretella statale sotto gestione ANAS.

Fino a quando resta chiuso il tratto finale dell'autostrada?

La chiusura del tratto di autostrada in entrata ed uscita da Varese per il cantiere di Largo Flaiano, è prevista secondo l'ordinanza, dal 27 dicembre 2022 a fine marzo, così come confermato dal sindaco. Non si escludono però, sono anzi probabili, ulteriori proroghe. In ogni caso, la chiusura dell'intero cantiere è prevista alla fine del 2023.

Quando apre lo svincolo di viale Europa?

Lo svincolo verso viale Europa è l'ultimo pezzo delle opere viabilistiche della nuova Esselunga di Viale Europa: uno svincolo che per chi arriva a Milano dall'autostrada porta direttamente alle rotonde di viale Europa. Il cui cantiere di questo svincolo è agli sgoccioli, ma non si è ancora concluso: l'apertura era prevista intorno al 9 gennaio, ed è attesa a giorni, o forse ad ore: «Mancano solo i certificati di regolarità dell’opera, ma trattandosi di un opera importante che coinvolge altri progetti è fondamentale avere il via libera da tutti i soggetti coinvolti – spiegano dal Comune – Al momento non è possibile però dire se mancano ore o mancano giorni». Ricordiamo che, in uno svincolo coì complesso come quello della terza rotonda, che insiste su più assi importanti come la ferrovia e l’autostrada, i soggetti coinvolti sono RFI, il cantiere privato a gestione Esselunga, il comune e Anas. Dopo la sua apertura, sarà questa l'ultima uscita verso Varese dall'autostrada.

Quali sono i percorsi alternativi?

Per chi deve entrare a Varese dall’autostrada, o per chi dalla città deve recarsi in A8, il consiglio dell’amministrazione per gli automobilisti provenienti da Viale Borri è dirigersi verso il ponte di Vedano, per raggiungere l’autostrada da Gazzada. Per coloro che provengono dal centro città il consiglio è utilizzare via Corridoni e la SP1 del lago di Varese per raggiungere gli ingressi autostradali di Buguggiate.

Le uscite consigliate per chi proviene da Milano sono: “Varese est/Gazzada” per chi procede in direzione A60 tangenziale di Varese o SP57, “Varese ovest/ Buguggiate” per raggiungere la strada provinciale del lago (SP1) o la SP17.