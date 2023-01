Ferito grave un 28enne in un incidente stradale nella notte a Valganna

Sirene nella notte a Valganna: si è trattato di uno schianto fra due auto all’altezza della via Roma. Ferito gravemente un ragazzo di 28 anni finito in ospedale in codice rosso. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 2.

Sul posto hanno operato i carabinieri di Luino oltre a due mezzi del 118: automedica e ambulanza dell’Sos di Curnardo. (immagine di repertorio)