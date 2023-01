La e-work Busto Arsizio cerca la vittoria in campo contro Perugia

Sabato 21 gennaio alle 20.30 le ragazze della e-work Busto Arsizio affronteranno le umbre della Bartoccini Fortinfissi Perugia con l’obiettivo di vincere e portare a casa tre punti importanti per la classifica.

Tra le mura amiche della e-work Arena, le ragazze di coach Musso saranno sostenute dai loro tifosi e dalla consapevolezza di avere tutte le carte in regola per migliorare la propria posizione in classifica, dopo l’ottima prestazione contro la corazzata Imoco e la vittoria in Cev.

Coach Musso dovrebbe schierare il sestetto titolare composto dalla regista Lloyd in diagonale con Rosamaria; al centro la coppia Olivotto – Zakchaiou, in attacco Degradi e Omoruyi e a difendere la metà campo biancorossa, il libero Zannoni.

Non sarà un impegno facile per le biancorosse che si troveranno opposte a una formazione capace di mettere in difficoltà anche squadre di alta classifica. Perugia, guidata da coach Bertini, è attualmente al terzultimo posto in classifica con 9 punti (nove in meno delle farfalle) e proverà vincere come successo nella partita di andata.

Anche per coach Bertini non ci sono problemi di formazione e le umbre dovrebbero scendere in campo con il sestetto composto da Polder in diagonale con Nwakalor; al centro Gardini e Guerra, in attacco Santos e Lazic e libero Armini.

A presentare la partita, il pensiero di Valentina Colombo: “Una partita importantissima perché dobbiamo ribaltare il risultato dell’andata: a Perugia per noi c’era stato un black-out totale dall’inizio alla fine. Sabato dunque dovremo iniziare la gara con il giusto spirito e con l’atteggiamento aggressivo visto a Conegliano e in generale nelle ultime partite per dimostrare ancora una volta quanto valiamo”.

E-Work Busto Arsizio – Bartoccini Fortinfissi Perugia

E-Work Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan (L)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: 2 Provaroni, 4 Avenia, 5 Polder, 6 Gardini, 7 Samedy, 8 Rumori (L), 9 Santos, 10 Armini (L), 11 Bartolini, 12 Guerra, 13 Galic, 17 Nwakalor, 18 Lazic