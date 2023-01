Lavori alla rete fognaria in via Postumia a Varese, strada chiusa fino al 27 gennaio

Il Comune di Varese segnala che per esigenze tecniche legate alla rete fognaria che è stata realizzata in via Postumia, dal 12 al 27 gennaio viene temporaneamente chiusa la circolazione al traffico nel tratto di via Postumia interessato dai lavori, dal civico 19 all’intersezione con via Quarnero.

Il passaggio sarà consentito ai residenti compatibilmente con l’avanzare del cantiere, con il ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine delle opere.