Le società di Softball e Baseball si uniscono: nasce l’ASD Softball Baseball Saronno

Unirsi per diventare più forti e continuare a crescere, continuando a raccogliere importanti risultati dentro e fuori dal campo. È questo l’obiettivo principale dell’ASD Softball Baseball Saronno, la nuova società lombarda nata dalla fusione delle formazioni del Softball e del Baseball Saronno.

Il ruolo di presidente della nuova società sarà ricoperto da Massimo Rotondo, mentre come vice-presidente è stato nominato Gianmarco Caimi. Il gruppo dei nuovi consiglieri vede la presenza di Fernanda Borghi, Luigi Iannelli, Fabio Rusconi, Francesco Banfi, Gianni Campi e Luca Perini.

«È sicuramente un giorno speciale per lo sport del batti e corri di Saronno in quanto il softball e il baseball finalmente si uniscono in un’unica società, piena di valori importanti e con l’importante obiettivo di continuare a crescere e ricoprire un ruolo sempre più rilevante nella nostra città», ha commentato il presidente Massimo Rotondo.

«Siamo molto contenti di aver raggiunto questo traguardo, la cui idea è nata diversi mesi fa in seguito ad alcune conversazioni che ho avuto con Massimo – ha dichiarato il vice-presidente Gianmarco Caimi-. Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo percorso tutti insieme per raccogliere tante soddisfazioni».

Nella stagione 2023 la sezione softball prenderà parte al campionato di Serie A1, Under 18, Under 15, Under 13 e Under 12, mentre quella del baseball parteciperà al campionato di Serie C e Under 12.

«Oltre alla creazione del nuovo sito della società, visitabile cliccando su www.saronnosoftballbaseball.com, il Softball Baseball Saronno ha organizzato un pomeriggio di festa nella giornata di sabato 4 febbraio, dalle ore 14.30 alle ore 19, presso ‘La Casa di Marta’ in via Petrarca 1. Sarà l’occasione per brindare tutti insieme alla nascita della nostra nuova società», hanno poi aggiunto Massimo Rotondo e Gianmarco Caimi.