L’onorevole Pellicini si complimenta col nuovo presidente della Provincia Magrini

«Voglio fare i complimenti a Marco Magrini per la sua elezione a Presidente della provincia. A lui i migliori auguri per un buon lavoro nell’interesse del territorio». Lo afferma l’onorevole Andrea Pellicini.

«Antonelli si è battuto bene e con molto onore. Ha accettato la richiesta del partito di correre per un secondo mandato, quando avrebbe volentieri lasciato il posto ad altri. Del resto il suo compito l’aveva pienamente assolto, risanando i conti dell’ente con un grande lavoro. Sarà certamente ricordato come un ottimo presidente», continua Pellicini.

«Voglio anche ringraziare tutti i nostri consiglieri comunali che hanno sostenuto in modo compatto il “nostro” presidente. Ora la coalizione di centrodestra non deve lasciarsi andare alla delusione, ma deve raddoppiare gli sforzi in vista delle regionali del 12 e 13 febbraio. Abbiamo infatti la possibilità di prenderci subito la rivincita in una competizione elettorale ancora più importante.