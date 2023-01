A Malnate un incontro sul futuro della sanità

Il 9 Gennaio alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare di Malnate si terrà una Tavola Rotonda dal tema “Dal covid ad oggi, quali le prospettive future per la sanità e il territorio”.

Il sindaco Irene Bellifemine spiega: «Dopo la nomina a Presidente dell’Assemblea dei sindaci del Distretto di Varese mi sono interrogata su come avrei potuto contribuire ai lavori dell’assemblea formulando proposte e pareri richiesti dal ruolo, dunque ho pensato di organizzare incontri di confronto delle realtà territoriali distrettuali. Partendo dalla realtà che amministro, vorrei fare il focus sull’andamento della gestione socio-sanitaria dal periodo dell’emergenza covid ad oggi. Questa tavola rotonda vuole essere l’inizio di un percorso condiviso, anche con il Presidente del Piano di Zona Roberto Molinari, per rendere sempre più oggettiva e realistica sia l’analisi che le proposte, con una visione sinergica tra agenzie territoriali. Stiamo dunque preparando una serie di incontri sul tema. Sono convinta che sempre più occorra condividere e ascoltare le istanze che giungono da chi è in prima linea tutti i giorni nell’affrontare l’assistenza ai cittadini, ma anche ascoltare le richieste degli utenti che spesso si trovano in difficoltà. Solo insieme si può migliorare e costruire una proposta socio/sanitaria completa e a misura dei bisogni dei cittadini».

Introdurrà la serata il dottor Andrea Larghi, già Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Varese Asst Sette Laghi, e chiuderà il Consigliere Regionale Samuele Astuti come referente della Regione Lombardia su Malnate; a moderare l’incontro la stessa Irene Bellifemine, anch’essa esperta in ambito sanitario.

Al tavolo presenzieranno i principali rappresentanti delle realtà malnatesi che si occupano di sanità e sociale: la Direttrice della Casa Albergo per anziani Antonella De Micheli; La direttrice del Don Gnocchi Federica Piazzolla; la Coordinatrice del centro Sociale Il Centro già SMS Stella Fracassi; la rappresentante dei Medici di Medicina di Base la Dottoressa Maria Grazia Merlo; il Presidente di SOS Malnate Massimo Desiante; la Presidente dell’Associazione che si occupa di disabilità La Finestra Mariagrazia Panigada.

Saranno invitati tutti i medici, i farmacisti, i rappresentanti dei sindacati, assistenti sociali e tutti coloro che si occupano dell’ambito socio/sanitario a livello locale.

Insomma una nuova sfida per il territorio malnatese che già in campo sanitario si è distinta con successo, nel periodo dell’emergenza, per la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini mettendo a frutto le sinergie territoriali.