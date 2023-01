Meteo: si riaffaccia freddo e neve sui cieli del Varesotto

Un freddo vortice depressionario presente sulla penisola italiana condiziona il tempo dei prossimi giorni sospingendo correnti umide orientali sull’Italia settentrionale. Sono previste oggi alcune precipitazioni, a carattere nevoso localmente fino a basse quote. Dopo una pausa domani, qualche debole pioggia è attesa nuovamente mercoledì. Per oggi, lunedì, cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse. Limite neve attorno a 600-800m su Alpi e Prealpi mentre sulla bassa padana e specialmente a ridosso dell’Appennino limite neve a tratti fino a bassa quota al mattino, in successivo rialzo. In pianura rinforzi di vento orientale.

Martedì tempo solo in parte soleggiato con nuvole a tratti estese, in particolare al mattino e in serata. Asciutto o solo qualche goccia di pioggia. Mercoledì molte nuvole in mattinata e nel primo pomeriggio con deboli piogge sparse e fiocchi sui rilievi oltre 600m circa. Da metà giornata apertura di schiarite irregolari. Giovedì 26 gennaio: abbastanza soleggiato, in particolare su Alpi e Prealpi, ma sulla pianura presenza di nubi irregolari senza precipitazioni. Venerdì 27: giornata in parte soleggiata ma con velature e passaggi nuvolosi. Asciutto. (previsioni a cura del centro geofisico prealpino)