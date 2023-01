A Olgiate Olona una cerimonia per commemorare il Giorno della Memoria

Il 27 gennaio, alle Scuole Dante Alighieri di Olgiate Olona, si è tenuta una cerimonia per commemorare il Giorno della Memoria. Gli studenti della classe III B hanno esposto poesie in onore delle vittime dell’Olocausto, in particolare i bambini vittime dell’Olocausto.

Durante la cerimonia, gli studenti e le autorità civili e militari si sono recati al Monumento alla Resistenza e alla Deportazione, dove l’Assessore ai Servizi Educativi Luisella Tognoli Minorini ha tenuto un discorso sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria dell’Olocausto per non dimenticare gli orrori del passato. Don Giovanni Calastri ha poi condotto un momento di preghiera e benedizione del monumento e delle vittime innocenti.

La cerimonia si è conclusa con gli interventi di esperti e rappresentanti delle associazioni, e un momento di riflessione a cura degli studenti delle classi III A, III C, III D e III E, con il tema “La Memoria non è solo il ricordo. La Memoria è quel filo che lega il passato al presente e condiziona il futuro. La Shoah nel nostro territorio”.