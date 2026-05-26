Le piante come modello per il cambiamento: torna il Weekend di Bellezza a Olgiate Olona

Tre giorni di formazione, convivenza e riflessione per interrogarsi su un tema tanto quotidiano quanto rivoluzionario: le piante. La Comunità Pachamama di Olgiate Olona si prepara a ospitare la sesta edizione del suo “Weekend di Bellezza” (WEB), l’appuntamento annuale che unisce approfondimento, vita condivisa e momenti di confronto nelle case e nei prati della comunità.

L’edizione 2026 sarà dedicata proprio al mondo vegetale, scelto come nuova tappa di un percorso che negli anni ha affrontato temi come il cibo, le disuguaglianze economiche, il clima, la pace e la spiritualità. Temi differenti ma legati, spiegano gli organizzatori, da un unico filo conduttore: quello dell’ecologia integrale.

I Weekend di Bellezza nascono come scuole di formazione e convivenza della durata di tre o quattro giorni. L’obiettivo è creare uno spazio di condivisione e alta formazione, aperto alla riflessione collettiva e alla costruzione di pratiche di vita diverse. Un’occasione per discutere, far sentire la propria voce e immaginare insieme cambiamenti concreti, nella convinzione che il cambiamento possa diffondersi attraverso relazioni, esperienze e partecipazione.

Alla base dell’edizione di quest’anno c’è una domanda: che cosa possono insegnare le piante agli esseri umani? Per la Comunità Pachamama il mondo contemporaneo mostra segni di fragilità e crisi, ma allo stesso tempo esistono realtà e persone che costruiscono modelli alternativi e più giusti. Le piante diventano allora un esempio da osservare: organismi capaci di coesistere, mantenere biodiversità, creare relazioni e lavorare in modo sinergico per sostenere la vita.

Da qui prenderanno forma incontri e momenti di confronto dedicati a temi che spaziano dalla sovranità sugli esseri viventi all’equilibrio ecologico, dal mutualismo ai modelli orizzontali di organizzazione, fino alle nuove generazioni, alle migrazioni e all’agri-forestazione. Un fine settimana che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole essere non solo un momento di approfondimento ma anche un’esperienza di comunità: stare insieme per contrastare conflitti e ingiustizie, generare nuove pratiche e diventare – come scrivono – «una cellula dell’albero del cambiamento».

Le iscrizioni sono aperte (fino a esaurimento posti) tramite il modulo online disponibile CLICCANDO QUI. Vitto e alloggio sono a offerta libera ma è prevista una caparra di 40 euro. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 340.5902825.