Orgoglio, bullismo e amore, l’educazione sentimentale di Federico Moccia al Teatro di Varese

Appuntamento sabato 28 gennaio al Teatro di Varese per parlare di sentimenti, emozioni e difficoltà nella delicata fase dell’adolescenza. Conferenza-spettacolo per ragazzi e genitori

Federico Moccia, autore di best seller della letteratura adolescenziale come “Tre metri sopra il cielo”, “Ho voglia di te” e “Scusa ma ti chiamo amore” arriva a Varese con una conferenza-spettacolo “Orgoglio, bullismo, amore. Una moderna educazione sentimentale”.

L’appuntamento è per sabato 28 gennaio alle 16 al Teatro di Varese.

Lo spettacolo è dedicato a ragazzi e adulti, per acquisire nuovi strumenti emotivi giocando molto seriamente con le parole.

Moccia, scrittore pluripremiato e tradotto in 15 paesi nel mondo, mette al servizio del pubblico la sua esperienza di autore per aiutare soprattutto i giovani a guardare dentro se stessi e conoscersi a fondo. Un percorso di approfondimento interiore sempre più difficile nel tempo in cui viviamo, che quasi sempre corre in fretta e toglie spazio al dialogo ed al confronto, rendendo difficili i rapporti interpersonali, soprattutto per un adolescente già alle prese con profondi cambiamenti a livello fisico e psicologico.

Federico Moccia accompagna chi lo ascolta in un viaggio attraverso i sentimenti, nelle loro varie sfumature e implicazioni, attraverso una mappa emotiva fatta di riflessioni, esempi, storie, citazioni, video e letture che disegnano il senso profondo di tre parole in particolare – orgoglio, bullismo e amore – viste come strumenti preziosi da usare nel quotidiano e nei rapporti con gli altri.

Biglietto: studenti 5 euro, accompagnatori 10 euro, associati Amici di Piero 5 euro