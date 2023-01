Ostacolo bresciano per Varesina e Caronnese

Archiviata la prima del 2023 con alterne fortune, Varesina e Caronnese sono pronte per la seconda del girone di ritorno, che le vedrà impegnate – domenica 15 gennaio ore 14.30 – contro due formazioni bresciane. Viaggio in Val Camonica per le fenici per affrontare il Breno, a Caronno Pertusella invece il nuovo mister Antonio Palo esordirà contro il Franciacorta.

BRENO – VARESINA

Il 2023 della Varesina è iniziato con una bella vittoria che tiene vive le speranze playoff per la squadra di mister Marco Spilli. Ora le fenici hanno intenzione di trovare continuità e cercare un risultato positivo anche in casa del Breno. I bresciani sono terzultimi in classifica, ma hanno rinforzato la squadra con innesti di gran valore – uno su tutti l’attaccante Rachid Arma – e hanno l’obiettivo di rimontare posizioni di classifica. La Varesina si troverà quindi di fronte un avversario agguerrito e che non vorrà concedere facili occasioni ai rossoblù.

CARONNESE – FRANCIACORTA

In settimana, dopo la sconfitta di Ciserano, la Caronnese ha deciso di cambiare: via Moretti, il nuovo allenatore è Antonio Palo. L’esordio dell’ex Legnano – contro Marco Sgrò, che lo ha preceduto sulla panchina lilla – sarà a Caronno Pertusella contro il Franciacorta. Una sfida che sulla carta mette di fronte due formazioni dalle opposte posizioni di classifica: i bresciani sono in piena zona playoff con grandi ambizioni, i rossoblù invece stanno lottando per la salvezza. Le motivazioni però nel calcio fanno la differenza e a quelle dovranno aggrapparsi Corno e compagni per provare a conquistare tre punti fondamentali per il futuro.