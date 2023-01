A Palazzo Cicogna torna la Giocomerenda di Busto Arsizio

Domenica 29 gennaio 2023 è in programma il prossimo incontro al museo dedicato alle famiglie. Appuntamento alle ore 15.30 alle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza Vittorio Emanuele II) per la GIOCOMERENDA “RITRATTI PAZZI” (ore 15.30 – 17.00)

“Facciamo la conoscenza di alcuni curiosi personaggi che ci sbirciano dalle sale del museo, scopriamo i segreti del genere del ritratto e poi, con un pizzico di fantasia, proviamo noi a creare il nostro ritratto… realistico, inventato o persino un pò “pazzo”?”

L’attività è dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni.

A conclusione dell’attività, a tutti i bambini partecipanti sarà offerta una gustosa merenda.

INFORMAZIONI:

– La partecipazione è gratuita.

– La prenotazione è obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili, ed è da effettuare al seguente LINK

– Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente al museo per l’intera durata dell’attività. Non è richiesta la prenotazione per l’adulto accompagnatore.

– Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare all’attività di DISDIRE la prenotazione per permettere ad altri bambini di partecipare. In caso di imprevisti, è possibile disdire anche il giorno stesso, telefonando al museo domenica 29 gennaio, a partire dalle ore 15.00, allo 0331 635505.