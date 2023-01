Panathlon La Malpensa, gettate le basi per un 2023 ricco di appuntamenti

Il Ristorante del Tiro a Volo di Fagnano Olona ha ospitato lìassemblea annuale del Panathlon Club La Malpensa nella quale è stata presentata la relazione sull’attività sociale, oltre all’approvazione del conto consuntivo 2022 e la proposta di bilancio economico per il 2023.

Sulla scorta degli interventi del presidente Giovanni Castiglioni, dal tesoriere Gianpietro Donati e dal presidente del collegio revisore dei conti Pinuccio Gianduia, il club ha espresso una certa soddisfazione: nei 10 meeting annuali sono state registrate poco meno di 450 presenze tra soci ed ospiti in forza di un organico associativo che ha visto l’ingresso di 5 nuovi affiliati. Cordoglio invece è stato espresso per la perdita dei compianti Sergio Allegrini e Cesare Vago.

L’anno della celebrazione del 50° del Club lascia così spazio ad un 2023 in cui sarà posto l’accento sui rapporti istituzionali con le amministrazioni comunali del territorio. In particolare con Busto Arsizio e Castano Primo che in qualità di Città e Comune europei dello Sport vivranno una profonda e collaborazione. Con l’amministrazione castanese verranno organizzati due eventi Fair Play il prossimo 3 febbraio e nel mese di novembre, con Busto il La Malpensa sarà parte attiva nella macchina organizzativa a partire dalla conviviale di martedì 21 febbraio a Villa Calcaterra a tema Premio Bancarella Sport.

La serata che ha visto il taglio del traguardo degli 85 anni del socio in quota ciclismo Giampaolo Riva e il rilancio della comunicazione interna attraverso la distribuzione del periodico “Il Malpensante”, è stata anche l’occasione per due menzioni speciali eredità del 2022 ed un’anticipazione del 2023. Nell’ordine, citazione doverosa per il Domenico Chiesa Award assegnato a Giovanni Bernardinello e per il primo campione mondiale WRC2 Masters Mauro Miele mentre il presidente Castiglioni ha reso pubblico che il prossimo 21 marzo il Panathlon Club La Malpensa ospiterà la seconda edizione del Gemellaggio Insubrico in partenariato con i Club di Como, Lecco, Lugano e Varese.