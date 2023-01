Il Pd di Malnate ospita Pierfrancesco Majorino per una serata elettorale

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa del Pd di Malnate, che ospiterà il candidato Governatore del centrosinistra Pierfrancesco Majorin, in vista delle prossime elezioni regionali, domenica 5 febbraio.

La campagna elettorale per le elezioni regionali sta giungendo al suo termine e abbiamo di fronte poco più di dieci giorni, dove è necessario l’aiuto di tutti coloro che credono che questa sia la volta buona per vedere il vero cambiamento in Regione Lombardia. Dopo 30 anni di gestioni del CDX del tutti discutibili e non all’ altezza del ruolo ricoperto, riteniamo che un cambiamento sia necessario e che Pierfrancesco Majorino sia la persona giusta per compiere tutto ciò. Tanti temi sono presenti sul tavolo che bisogna risolvere nei prossimi cinque anni tra cui sanità, trasporti, giovani e lavoro.

Per questo motivo abbiamo deciso di invitarlo a Malnate, organizzando un appuntamento dove poter incontrare i cittadini malnatesi, raccontarsi a chi purtroppo non lo conosce ancora, spiegare i punti del programma e raccogliere spunti di riflessione dal nostro Territorio. Inoltre, insieme a Majorino sarà anche presente il nostro candidato malnatese Samuele Astuti. Per Malnate, avere avuto un esponente in Consiglio Regionale, seppur in minoranza, è stato molto positivo, in quanto si è potuto contare su un filo diretto tra Comune e Regione. Siamo contenti che abbia accettato la candidatura e si sia messo nuovamente a disposizione.

Vi aspettiamo domenica 5 febbraio ore 20.30 in aula magna “Falcone-Borsellino”, via Baracca 1, per incontrare Pierfrancesco Majorino.

Abbiamo bisogno di tutte e tutti voi, affinché questa che ad oggi è solo una speranza di vedere il cambiamento diventi una realtà.