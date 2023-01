Quattro posti per il Servizio Civile a Bambinisenzabarriere

L’associazione Mosaico, in collaborazione con Bambinisenzasbarre, sta cercando giovani motivati a partecipare al Servizio Civile Universale nella zona di Milano e provincia. Bambinisenzasbarre, un’associazione attiva da oltre vent’anni nell’aiutare la genitorialità in detenzione, offre 4 posti per volontari in un progetto rivolto a minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale.

L’associazione Mosaico offre incontri di orientamento facoltativi online per supportare i candidati nella scelta del Servizio Civile e nella presentazione della domanda. Inoltre, sono disponibili due tutorial per ulteriori informazioni e supporto.

La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata alle 14:00 del 10 febbraio 2023. Per partecipare, bisogna avere alcune caratteristiche fondamentali, come l’età compresa tra 18 e 28 anni, la cittadinanza italiana o un regolare permesso di soggiorno, l’assenza di condanne per reati violenti o per porto abusivo d’armi e non aver già svolto un periodo di Servizio Civile. La domanda deve essere presentata tramite lo SPID e la piattaforma DOL, allegando un curriculum vitae.

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità unica per i giovani di dedicare 12 mesi all’impegno per il bene comune, presso enti pubblici o del privato sociale, con un impegno settimanale di 25 ore. In cambio, i volontari riceveranno un’indennità mensile di 444,30€, 20 giorni di permesso retribuiti, 15 giorni di malattia retribuiti e un’assicurazione. Durante il Servizio Civile, i volontari parteciperanno a 112 ore di formazione per migliorare le loro competenze e conoscenze.

In sintesi, il Servizio Civile Universale rappresenta un’occasione per i giovani di contribuire alla comunità, sviluppare le proprie competenze e avere un’esperienza formativa unica. Se sei interessato, non esitare a presentare la tua candidatura entro il 10 febbraio 2023.

