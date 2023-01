Scontro tra auto a Busto Arsizio, tre donne coinvolte

(Immagine di repertorio) – Incidente stradale nel primo pomeriggio a Busto Arsizio, dove per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate in via XXIV Maggio.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre donne di 36, 42 e 52 anni, due delle quali portate in codice giallo una all’ospedale di Castellanza e l’altra all’ospedale di Legnano.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici con due ambulanze, gli agenti della Polizia locale di Busto Arsizio e i Vigili del fuoco di Varese che hanno messo in sicurezza i mezzi.