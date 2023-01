Sondaggio elezioni regionali: i flussi di voto

Il 62% degli elettori che alle elezioni politiche hanno votato per il centrodestra, alle regionali intendono votare per Attilio Fontana; il 59% di chi ha votato centrosinistra voterebbe Majorino così come il 61% degli elettori del Movimento 5 Stelle; mentre solo il 40% di chi ha votato il Terzo Polo a settembre intende votare per Letizia Moratti.

Sono queste le indicazioni che arrivano da un’analisi più approfondita (e sicuramente parziale) a partire dai dati usciti dal sondaggio commissionato da Varesenews all’agenzia di sondaggi Quorum nella provincia di Varese.

Si tratta dunque di una ricostruzione dei flussi dei voti a partire da quello che gli intervistati hanno votato alle ultime elezioni politiche fino ad arrivare a quello che intendono votare alle regionali di febbraio.

Il campione degli intervistati è di 805 maggiorenni della provincia di Varese. Il margine di errore generale del sondaggio è di +/- 3,5%, ma in analisi più specifiche come questa può essere anche superiore al +/- 6%. I risultati sono però indicativi e interessanti da osservare perché riflettono alcune delle analisi politiche fatte in questo periodo.

È interessante osservare come il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico abbiamo il bacino più esteso da convincere all’interno del proprio potenziale elettorato. Rispettivamente il 30% di chi ha votato M5s alle politiche e il 28% di chi ha votato Pd oggi si dichiara in una posizione di astensione o comunque ancora di indecisione.

Il caso del Terzo Polo, secondo questa prima rilevazione che indaga l’opinione dei suoi elettori in provincia di Varese, è invece quello più emblematico. L’elettorato, ad osservare questi dati, si disperderebbe in larga misura tra il candidato di centrosinistra e ancor di più quello del centrodestra, mentre solo il 40% in questo momento starebbe pensando di votare Moratti.

Attilio Fontana pesca consensi, seppur in misura ridotta, anche da partiti al di fuori della propria coalizione, in particolare dal Terzo polo. Su questo aspetto, tuttavia, è importante anche tenere presente che il candidato del centrodestra ha una provenienza territoriale che è la stessa degli elettori oggetto di questo sondaggio.

Gli altri risultati del sondaggio

Le preferenze