Sparatoria a Biandronno: ferito al petto un 30enne, interviene l’elisoccorso

Forze dell’ordine e mezzi di soccorso in azione nella serata di venerdì 27 gennaio a Biandronno, per una sparatoria avvenuta attorno alle 20,30 in via Cairoli, sulla strada che da Biandronno e Travedona.

Al momento ci sono ancora pochi dettagli dell’accaduto, ma le notizie trapelate parlano di una persona ferita, un giovane uomo sui 25-30 anni di origine nordafricana, colpito al petto da uno o più proiettili esplosi da una pistola di piccolo calibro.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso decollato in codice rosso dalla base di Como, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco di Varese. Il ferito è stato poi trasportato in ambulanza all’Ospedale di Circolo di Varese.

La sparatoria è avvenuta in una zona boschiva tra i due paesi, dove ora sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Varese e del Nucleo operativo per ricostruire quanto accaduto e tutti gli elementi utili all’indagine.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale e il sindaco di Biandronno Massimo Porotti: «Non sappiamo ancora il motivo alla base di questo brutto fatto. Potrebbe essere una questione legata allo spaccio, un regolamento di conti. I Carabinieri stanno indagando – dice Porotti – Quello che è certo è che abbiamo segnalato più volte lo spaccio di droga in questa zona e la nostra Polizia locale ci sta lavorando da mesi, ma non se ne viene a capo e il problema persiste, qui come in altre località del territorio e nei paesi limitrofi, ma possiamo pure dire in tutto il Varesotto. Proprio ieri sera ne ho parlato con il Prefetto. La situazione ci preoccupa, basti pensare che anche i cacciatori hanno paura a frequentare questi boschi».