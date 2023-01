Tre soccorritori del Cva di Angera fanno nascere a Taino il piccolo Gioele

Tre uomini che di corsa arrivano in casa nel cuore della notte e fanno nascere un bimbo: un’emozione enorme per i soccorritori.

Il fiocco azzurro è stato appeso a Taino grazie all’aiuto dei volontari del Cva di Angera, il corpo volontari ambulanze attivo sul Basso Lago Maggiore da decenni è punto di riferimento per il soccorso sanitario urgente. Infatti mercoledì mattina prima dell’alba è arrivata una chiamata di soccorso per una donna in procinto di partorire in casa.

L’ambulanza ha raggiunto la residenza di mamma e nascituro alle 6 e poco dopo, alle 6.15 è nato Gioele: il primo intervento è stato approntato sul posto: telini sterili e necessario per l’aspirazione oltre al necessario per la prima assistenza, il tutto gestito con professionalità da Roberto A., Roberto E. , Tiberio P. della “An 102″ la sigla radio del mezzo inviato da Areu sul posto.

La prima ambulanza dell’intervento è stata poi raggiunta a parto già avvenuto dal personale dell’automedica di Sesto Calende.