Treni merci e aerei cargo, a Casorate confronto tra i candidati del centrosinistra

Il Circolo del Partito Democratico di Casorate Sempione organizza un incontro con i candidati del centrosinistra alle elezioni regionali sul tema della logistica, tra ferrovia e aeroporto, due realtà che toccano da vicino il paese vicino a Malpensa.

Il titolo: “Hupac 14 milioni di tonnellate merci anno, Malpensa 1 milione di tonnellate anno, Cargo city Malpensa sarà l’Ipposidra del XX sec?”.

Interverranno i candidati: Luca Carignola segretario PD Varese; Walter Girardi Patto Civico Majorino Presidente; Massimo Uboldi esperto tematiche ambientali 5st

L’appuntamento è per giovedì 26 gennaio alle ore 21.00, alla sala civica “Giuseppe Impastato” in via Verbano n.19 a Casorate Sempione.