Con il “Trofeo Binda” di Cittiglio torna l’educazione stradale nelle scuole

Da parecchi anni il “Trofeo Binda” di Cittiglio, gara inserita nel calendario mondiale del ciclismo femminile, è ben più di una (importante) manifestazione sportiva: tra le diverse iniziative collaterali che l’evento porta con sé c’è anche quella dedicata alla educazione stradale per i bambini delle scuole della Valcuvia.

Torna quindi anche nel 2023 il progetto “Pedala, pedala in sicurezza”: dopo una sospensione causata dal covid la Cycling Sport Promotion darà nuovamente il supporto all’iniziativa che coinvolgerà centinaia di scolari delle elementari. Gli istituti coinvolti sono quelli dei paesi di partenza e arrivo della corsa del 19 marzo, Maccagno con Pino e Veddasca e Cittiglio, oltre a quelli di Gemonio e Besozzo.

Sabato 18 invece tutti gli alunni delle primarie sono invitati a partecipare con ogni tipo di bicicletta a una prova di abilità ciclistica con Polizia Stradale e Polizia Locale a Cittiglio. L’istituto che sarà presente con più alunni sarà premiato sulla linea di arrivo del Trofeo Binda il giorno successivo. (foto F. Ossola)

«Teniamo in modo particolare a questo progetto di formazione per i tanti valori che lo caratterizzano – commenta il patron della corsa, Mario Minervino – Siamo felicissimi; c’era tanta attesa da parte dei direttori scolastici e delle comunità locali. “Pedala, Pedala in Sicurezza” registra sempre anche l’entusiasmo della Polizia Stradale e della Polizia Locale ma soprattutto queste giornate sono tanto attese dagli alunni; passano gli anni e le generazioni, ma la bicicletta rimane sempre al primo posto nei desideri dei bambini».

L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare gli alunni sui temi ambientali, sociali, con particolare riguardo alla sicurezza stradale (non solo con dimostrazioni teoriche ma anche con prove di abilità). Lo scopo è favorire l’uso della bicicletta quale mezzo a basso impatto ambientale. Un mezzo che contribuisce ad una maggiore fluidità del traffico urbano e allo stesso tempo promuove i valori dello sport e della salute.

IL CALENDARIO

Cittiglio – 1 febbraio

Ore 09,30 Scuole Primarie 2° e 3° classe

Ore 10,30 Scuole Primarie 4° e 5° classe.

Gemonio – 7 febbraio

Ore 09,30 Scuole Primarie 2° e 3° classe

Ore 10,30 Scuole Primarie 4° e 5° classe

Besozzo – 10 febbraio (da confermare)

Ore 09,30 Scuole Primarie 2° e 3° classe

Ore 10,30 Scuole Primarie 4° e 5° classe

Maccagno con Pino e Veddasca (data da definire)

Ore 09,30 Scuole Primarie 2° e 3° classe

Ore 10,30 Scuole Primarie 4° e 5° classe