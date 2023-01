Un corso per diventare “clown sociali” con l’associazione Stringhe Colorate

Sabato 4 marzo prenderà il via un corso per diventare “clown sociali”, ovvero per divenire volontari dell’Associazione Stringhe Colorate che dal 2011 opera nella provincia di Varese con lo scopo di portare il sorriso tra le corsie degli ospedali e delle strutture socio-sanitarie del territorio, in particolare tra la Valcuvia e il Medio Verbano. I principali “punti di intervento” sono infatti il reparto di pediatria dell’ospedale “Luvini” di Cittiglio, la RSA “Longhi e Pianezza” di Casalzuigno e la Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago.

Fra le numerose attività annuali, l’associazione propone il concorso “A cena con i clown” e la “Notte in Biblioteca”, oltre a spettacoli e collaborazioni con eventi del territorio. Nell’ambito del progetto Accademia del Buonumore, arrivata alla sua sesta edizione, l’associazione apre quindi le porte con il proprio corso a nuovi “volontari del sorriso e aspiranti clown sociali”.

Il corso è organizzato proprio da Stringhe Colorate, è patrocinato dal Comune di Laveno Mombello e si terrà proprio a Laveno dopo una presentazione prevista nella sala civica di piazza Italia alle 21 di venerdì 17 febbraio.

La durata del corso sarà di 62,5 ore suddivise su dieci date al sabato (14-18,30) e alla domenica (9-18): 4-5 marzo, 11-12 marzo, 25-26 marzo, 1-2 aprile e 15-16 aprile. Durante le lezioni saranno insegnate tecniche di clownerie e di teatro d’improvvisazione ma anche temi come la gestione delle emozioni e la relazione d’aiuto. La quota di partecipazione è di 120 euro e comprende l’iscrizione all’associazione Stringhe Colorate Varese.

Per qualsiasi informazione e iscriversi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo stringhecoloratevarese@gmail.com oppure telefonare al numero 339/2412830.