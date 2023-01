Un successo il concerto dell’Epifania al Teatro Giuditta Pasta di Saronno con l’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus

Il Teatro Giuditta Pasta di Saronno ha ospitato un concerto dell’Epifania dell’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus diretti dal maestro Marco Raimondi.

L’evento, organizzato dall’Associazione Sicilia a Saronno, è giunto alla sua undicesima edizione e si è dimostrato essere uno dei momenti più attesi della tradizione cittadina per diversi motivi. In primo luogo, per la passione e il impegno dei membri dell’associazione, tutti siciliani di nascita ma lombardi di adozione, che hanno saputo costruire nel corso degli anni un solido percorso di crescita della comunità locale basato sull’amicizia, la solidarietà e la cultura. Inoltre, per la qualità dell’evento, che è stato pensato come un concerto di musica di alto livello culturale ma allo stesso tempo accessibile a chiunque, il che ha portato ad un aumento del pubblico negli anni fino a raggiungere il tutto esaurito nel teatro.

Durante il concerto, è stato conferito al maestro Marco Raimondi il titolo di socio onorario dell’associazione per il suo contributo all’evento sin dall’inizio, con professionalità e passione. La musica eseguita, un’antologia di brani verdiani in occasione del 210° anniversario della nascita del compositore, è stata eseguita con successo dal coro e dall’orchestra con il soprano Laura Scotti e il tenore Nicola Pisaniello come ospiti.

Il concerto ha visto anche l’esecuzione di ben quattro bis, tra cui una versione inedita del valzer brillante di Giuseppe Verdi dal film “Il gattopardo” e il brano “Schedrik, schedrik”, che ha permesso al violinista ucraino Artem Dzeganovsky di dimostrare le sue abilità virtuosistiche.

L’evento è stato inserito nella stagione “Itinerari Musicali” sostenuta da diverse fondazioni, ed è stato anche un’occasione di raccolta fondi a sostegno di diverse associazioni di volontariato. Inoltre, il concerto è stato trasmesso in streaming sulla piattaforma YouTube dell’associazione, permettendo a chiunque di poterlo guardare online.

Il prossimo concerto della stagione è previsto il prossimo 15 gennaio 2023 alle ore 16, presso la Chiesa S.Ilario di Marnate.