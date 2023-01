Varese al lavoro verso l’Alcione, in programma test con il Gavirate

Primo allenamento del 2023 in archivio e preparazione mirata per domenica 8 gennaio, quando il Città di Varese riprenderà il campionato con la prima del girone di ritorno. In programma per i biancorossi l’insidiosa trasferta milanese in casa dell’Alcione, con la gara confermata al centro sportivo Kennedy di via Olivieri. Gli arancioni guidati da mister Giovanni Cusatis hanno chiuso il 2022 alla grande, confermandosi seconda forza del campionato e vorranno proseguire bene anche nel nuovo anno, oltre che riscattare la sconfitta dell’andata subita al “Franco Ossola”.

Il Varese invece vuole invertire la rotta dopo un girone di andata negativo. La squadra di mister Luciano De Paola sta lavorando sodo al centro sportivo delle Bustecche per prepararsi al meglio e integrare i nuovi arrivi. Roberto Candido prosegue il lavoro per rientrare al più presto e si è aggregato con il gruppo anche lavorando con il pallone. Sulla via del rientro anche Francesco Gazo, mentre è passata anche il virus influenzale che ha colpito diversi membri della squadra negli ultimi giorni dell’anno.

Ancora in prova il classe 2003 Lorenzo Berra, proveniente dal Lecco, che potrebbe essere l’ultimo acquisto di questa sessione invernale di mercato, sempre che la dirigenza non decida alla fine di virare su Vincenzo Liga, anche lui classe 2003 che nella prima parte di stagione ha giocato 8 gare – più che altro spezzoni di partite – in Serie C con il Monterosi Tuscia.

Nel programma settimanale dei biancorossi è previsto nel pomeriggio di giovedì 4 gennaio un allenamento congiunto contro il Gavirate, un test contro una squadra di Eccellenza per testare la condizione in vista della ripresa del campionato.